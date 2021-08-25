Россия срывает работу гуманитарной подгруппы ТКГ: украинская делегация выступила с заявлением

Россия намерено срывает работу Гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы для урегулирования ситуации на Донбассе. Российская сторона намеревалась привлечь к переговорам террористку Майю Пирогову.

Как сообщает пресс-служба Украинской делегации в ТКГ, Россия меньше чем за сутки до начала заседания уведомила, что к переговорам привлекут Пирогову, которая осуждена в Украине за терроризм.

"Украинская делегация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что таким способом Россия делает попытки переложить свою ответственность за срыв гуманитарных вопросов, например, обмен пленными, разблокировка работы КПВВ и т.д.

Украинская сторона подчеркнула, что не ведет переговоры с осужденными за терроризм и призвала Россию вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

Российская сторона приглашает на заседания ТКГ "эксперта" из Донецка Пирогову для того, чтобы оккупированные территории в переговорах представляла Москва.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина не будет принимать участие в заседаниях политической подгруппы ТКГ до тех пор, пока не будет исключена Пирогова.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе могут рассмотреть случаи убийств украинцев на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.