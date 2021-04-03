Кравчук выдвинул ультиматум россиянам в ТКГ

Представители украинской делегации не будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы Трехсторонней контактной группы до тех пор, пока не будет исключена "общественный эксперт" Майя Пирогова.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он отметил, что такого решения пытаются добиться через председателя ОБСЕ и модератор в контактной группе Хайди Грау.

"Я обратился письменно к нашему модератору ОБСЕ госпоже Хайди Грау с просьбой, что такой человек не может принимать участие в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров. Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса", – пояснил Кравчук.

Он добавил, что не знает, появится ли Пирогова на следующем заседании подгруппы, поскольку была информация о ее болезни.

Напомним, что Майя Пирогова, которую Россия пытается навязать в ТКГ, в 2007 году была осуждена за мошенничество и квартирные афера, а в 2018-м – за терроризм (заочно).

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта заседание политической подгруппы было отменено из-за ее присутствия.