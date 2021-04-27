Гармаш – о работе ТКГ: Россия хочет, чтобы ОРДЛО представляли 'марионетки из Москвы'

Российская сторона приглашает на заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу "эксперта" из Донецка Майю Пирогову для того, чтобы оккупированные территории в переговорах представляла Москва.

С этой же целью они выдвинули обвинения в адрес советника украинской делегации Дениса Казанского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

По мнению представителя Украины в ТКГ, РФ стремится "выбросить из переговорного процесса переселенцев", которыми являются Гармаш и Казанский. При этом представители России прибегали к шантажу и напоминают о сложной геополитической ситуации и обострении на фронте, а заседание рабочей группы в итоге так и не состоялось.

"Их цель – вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам...Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом – весь смысл Минска", – подчеркнул член украинской делегации.

Гармаш считает, что целью России на этой площадке является "автономия" непризнанных "ЛНР" и "ДНР". Украина в ТКГ при этом стоит на своем и отказывается от участия в переговорах, на которых присутствует Пирогова.

"Надеюсь, что наше руководство, в своем стремлении к миру, не забудет о том, из-за чего вообще вся эта война и ради чего многотысячные жертвы. Цель – не мир любой ценой, цель – территориальная целостность и суверенитет над всей территорией, то есть – сохранение государственности Украины", – добавил Гармаш.

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