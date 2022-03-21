Россия снизила интенсивность применения авиации, оккупанты проводят принудительную мобилизацию в ОРДЛО – Генштаб

Российские оккупанты снизили интенсивность применения пилотируемой авиации. Также наблюдается принудительная мобилизация в ОРДЛО.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 21 марта. В то же время подразделения Воздушных сил Украины за минувшие сутки уничтожили семь воздушных объектов противника.

ВСУ и другие подразделения сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи.

В то же время фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты.

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Подразделениями Воздушных сил Украины за предыдущие сутки были поражены 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника .

Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В РФ враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.

Отмечаются редкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры .

Оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей . Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.

Вооруженные силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику во всех направлениях. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, на восточном направлении ВСУ девять раз отбили атаки врага. Российские оккупанты понесли потери в живой силе и технике.

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