ВСУ отбили девять атак врага на восточных рубежах, нанеся значительные потери врагу

На восточном направлении Вооруженные силы Украины девять раз отбросили атаки врага. Российские оккупанты понесли потери в живой силе и технике.

Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщили на Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Восток". Как отмечается, российскую армию украинские защитники отбросили по всем направлениям.

Потери оккупантов составили:

личного состава – до 100 человек;

танки – уничтожено 12 единиц, 10 повреждено;

БМП – уничтожено 17 единиц;

ББМ – уничтожено 4 единицы;

артиллерийских систем – уничтожено 7 единиц;

автомобильной техники – уничтожена 21 единица, повреждено 7 единиц, отступая враг покинул 5 единиц.

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Отметим, что в Генеральном штабе Вооруженных сил отметили, что продвижение оккупантов на 25 день войны было остановлено почти по всем направлениям, оккупационные войска в Украине потеряли наступательный потенциал. В то же время пропагандисты приступили к подготовке населения Российской Федерации к длительной войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team отметили, что Россия продолжает опрокидывать в Украину свою военную технику, однако с интенсивностью ниже, чем в месяцы перед вторжением. При этом у российских сил могут быть еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп.

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