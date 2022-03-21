ВСУ за день уничтожили самолет, беспилотники и крылатые ракеты оккупантов

Юрий Сергиенко
Общество
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ВСУ за день уничтожили самолет, беспилотники и крылатые ракеты оккупантов
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За 20 марта Вооруженные силы Украины уничтожили еще семь единиц вражеских воздушных целей российских оккупантов. Это один самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.

Такие данные обнародовало командование Воздушных сил ВСУ. Также украинская авиация работала по военной технике и живой силе врага.

"Основной добычей ПВО стали БПЛА, которых на разных направлениях сбито четыре единицы. Кроме того, сбито один вражеский самолет рашистов и две крылатые ракеты", – сказано в сообщении.

Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковых колоннах и живой силе.

Видео дня

В командовании отметили, что уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов. В большинстве случаев, при помощи беспилотников оккупанты фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, вражеские российские войска потеряли на войне в Украине уже около 14 700 военных. Также уничтожено 118 вертолетов и 96 самолетов.

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