'Россия продолжит убивать мирных, хотите видеть это?' Подоляк пристыдил Запад за отказ закрыть небо над Украиной

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к западным странам, призвав их наконец-то помочь Украине ввести бесполетную зону. Он пристыдил их за слишком острожную позицию.

Заявление появилось на странице Подоляка в Twitter в воскресенье, 6 марта.

"Наши "правильные" западные партнеры. Пока вы думаете, российские солдаты пытаются уничтожить все наши аэродромы. Чтобы у нас не было самолетов. Чтобы мы не смогли сами закрыть небо", – написал он.

Подоляк предупредил, что затем Россия продолжит бомбить мирные города и убивать мирных жителей. "Вы действительно хотите видеть это по телевизору?" – спросил он.

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Отметим, украинский народ и руководство страны уже десятки раз обращались к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной, чтобы избежать жертв среди мирного населения и возможных ядерных катастроф.

В НАТО отвергают эту просьбу, поскольку не хотят прямого военного противостояния с Россией. Альянс остается в роли наблюдателя.

Среди последних просьб Украины – обращение участника переговорной группы Давида Арахамии, который призвал НАТО не давать самолеты для перекрытия неба, а поделиться средствами ПВО. "В этом случае мы все сумеем сделать сами", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал закрыть небо над Украиной и показал НАТО, какие бомбы Россия цинично сбрасывает на мирное население.