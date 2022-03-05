Россия пригрозила странам Балтии из-за Украины и 'антироссийского психоза'

В России потребовали от властей Литвы, Латвии и Эстонии, которые поддерживают Украину, обеспечить защиту дипломатических учреждений РФ на их территории. МИД РФ пригрозил странам Балтии из-за "антироссийского психоза".

Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел. Автором заявления выступила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, которая часто в официальных заявлениях позволяет себе не слишком дипломатичные выражения.

"Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза", – говориться в заявлении Захаровой.

Она отметила, что компетентные органы этих стран должны незамедлительно принять меры по "защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников".

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По заявлениям МИД РФ, 5 марта в Вильнюсе было совершено нападение на российского дипломата, а также предпринимались "попытки давления на посла".

Как сообщал OBOZREVATEL, саму Захарову недавно внесли в санкционный список ЕС. Она часто рассказывает своим читателям в соцсетях о "страшных бандеровцах" и "кровожадной русофобии" в Украине.