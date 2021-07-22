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Россия подала жалобу в ЕСПЧ на Украину: в чем обвиняет и какая цель
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Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины. Основанием жалобы стала статья 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. В документе Кремль обвиняет украинскую власть в гибели мирного населения на Донбассе, водной блокаде Крыма, дискриминации русскоговорящих жителей и российских компаний.
По мнению российской стороны, подача жалобы должна "привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека" в Украине.
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