Россия отказалась от встречи глав МИД "нормандской четверки": у Зеленского указали Кремлю на ответственность
Россия отказалась от участия во встрече глав министерств иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) 11 ноября. В ответ на это в Украине заявили, что ответственность за задержку переговоров лежит именно на российской стороне.
Так, глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 8 ноября, заявил, что в этот день у него "очень плотная программа", передает "Интерфакс".
Предложение о встрече именно 11 ноября выдвинул глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Однако, как заявил Лавров, российская сторона уже создала собственный проект того, как мог бы выглядеть итоговый документ возможной встречи. По его словам, он содержит "три страницы".
Этот "документ" Россия передала коллегам в Киев, Берлин и Париж, однако не получила ответа. Как заявил Лавров, российская сторона якобы ждет реакции других стран на "предложения", которые содержаться в проекте.
В ответ на это пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров на брифинге 8 ноября, который транслировался на Facebook-странице ОП, заявил, что таким образом Россия требует, чтобы результат переговоров в "нормандском формате" был известен заранее. Он подчеркнул: только Россия затягивает переговорный процесс по ситуации на Донбассе. В то же время Германия и Франция готова к встрече в ближайшее время.
Позиция Российской стороны о том, чтобы итог встречи был известен заранее, по мнению Никифорова, ставит под сомнение весь процесс переговоров. В то же время, он подчеркнул, что суть переговоров – получение результата.
Пресс-секретарь главы украинского государства призвал российскую сторону к сотрудничеству, поскольку РФ обязана внести вклад в достижение мира на востоке Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никифоров рассказал, что следующая встреча участников нормандского саммита остается под вопросом. Представители четырех стран не могут прийти к согласию по ряду вопросов, обеспечивающих проведение переговоров на высшем уровне.