Россия не решится на большую войну в Украине, но может ввести "миротворцев", – экс-замгенсека НАТО

Россия вряд ли решится на большую военную конфронтацию с Украиной в обозримом будущем. Однако она может реализовать приднестровский сценарий и ввести на восток своих "миротворцев".

Такое предположение сделал экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в интервью главному редактору "Гордон" Алесе Бацман. По его мнению, нынешние действия РФ направлены на запугивание западных союзников Украины.

"Российское вторжение нельзя полностью исключить, но на данный момент, я думаю, Россия в основном бряцает оружием, чтобы оказать давление на Украину, на Соединенные Штаты, чтобы разделить союзников НАТО, которые поддерживают суверенитет и независимость Украины. Реальное вторжение в настоящее время для россиян чисто по практическим причинам неосуществимо. Сейчас не лучшее время для нападения", – сказал Вершбоу.

Он добавил, что показательные маневры российских войск у наших границ – это своеобразная проверка решимости администрации президента США Джо Байдена и метод устрашения союзников американцев.

"Также это способ заставить Украину принять требования России во время переговоров и, возможно, наказать президента Зеленского за его недавние шаги по закручиванию гаек пророссийским силам в Украине, в частности куму президента РФ Медведчуку, его политической партии и его телеканалам", – полагает Вершбоу.

Оценивая вероятность полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, он отметил, что такой сценарий был бы слишком рискованным для президента страны-агрессора Владимира Путина. Ведь Украина будет сопротивляться, и Вооруженные силы РФ понесут серьезные потери.

"Я думаю, что это не попытка блефа и не способ развязать новую военную конфронтацию, а скорее, попытка запугать, как я уже говорил. Но есть один сценарий, который меня особенно беспокоит. После всего этого давления и демонстрации силы Путин может провести новые политические маневры, например, объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве "миротворцев" из-за предполагаемой угрозы безопасности для русскоязычного населения на оккупированных территориях Донбасса", – спрогнозировал Вершбоу.

Если такой план будет осуществлен, то Донбасс превратится в еще один квазипротекторат России, как уже непризнанные Приднестровье или Южная Осетия. Более того, шанс урегулировать ситуацию политко-дипломатическим способом будет утрачен.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Вершбоу не исключил, что Украине удастся вернуть контроль над временно оккупированным РФ Донбассом во время президентства Байдена – то есть до 2025 года.