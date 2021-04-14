Росія не зважиться на велику війну в Україні, але може ввести "миротворців", – ексзаступник генсека НАТО

Росія навряд чи зважиться на велику військову конфронтацію з Україною найближчим часом. Однак вона може реалізувати придністровський сценарій і ввести на схід своїх "миротворців".

Таке припущення зробив експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в інтерв'ю головній редакторці "Гордон" Олесі Бацман. На його думку, нинішні дії РФ спрямовані на залякування західних союзників України.

"Російське вторгнення не можна повністю відкидати, але зараз, я думаю, Росія в основному брязкає зброєю, щоб чинити тиск на Україну, на Сполучені Штати, щоб розділити союзників НАТО, які підтримують суверенітет і незалежність України. Реальне вторгнення наразі для росіян суто з практичних причин нездійсненне. Зараз не найкращий час для нападу", – сказав Вершбоу.

Він додав, що показові маневри російських військ біля наших кордонів – це своєрідна перевірка рішучості адміністрації президента США Джо Байдена та метод залякування союзників американців.

"Також це спосіб змусити Україну прийняти вимоги Росії під час переговорів і, можливо, покарати президента Зеленського за його нещодавні кроки щодо закручування гайок проросійським силам в Україні, зокрема куму президента РФ Медведчуку, його політичній партії та його телеканалам", – вважає Вершбоу.

Оцінюючи ймовірність повномасштабного вторгнення РФ в нашу країну, він зазначив, що такий сценарій був би занадто ризикованим для президента країни-агресора Володимира Путіна. Адже Україна буде чинити опір, і Збройні сили РФ зазнають серйозних втрат.

"Я думаю, що це не спроба блефу і не спосіб розв'язати нову військову конфронтацію, а скоріше, спроба залякати, як я уже казав. Але є один сценарій, який мене особливо турбує. Після всього цього тиску і демонстрації сили Путін може провести нові політичні маневри, наприклад, оголосити, що російські війська входять на Донбас як "миротворці" через імовірну загрозу безпеці російськомовного населення на окупованих територіях Донбасу", – спрогнозував Вершбоу.

Якщо такий план буде здійснено, то Донбас перетвориться на ще один квазіпротекторат Росії, як невизнані Придністров'я або Південна Осетія. Ба більше, шанс врегулювати ситуацію політико-дипломатичним способом буде втрачено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Вершбоу не відкинув імовірність того, що Україні вдасться повернути контроль над тимчасово окупованим РФ Донбасом за часів президентства Байдена – тобто, до 2025 року.