Россия направила боевые корабли в Средиземное море: в Пентагоне заговорили о втором фронте украинского кризиса. Карта

Россия направила в Средиземное море сразу шесть кораблей – суда прошли Гибралтар и начали переход к Сицилийскому проливу. Это вызвало опасение у Североатлантического Альянса, а в Пентагоне заговорили о втором фронте украинского кризиса.

Об этом пишет издание LaRepubblica. Как отмечается, речь идет про шесть российских кораблей, построенных для доставки танков и пехотинцев прямо на берег: они способны создать плацдарм из 60 танков и 1500 морских пехотинцев.

В Минобороны РФ ранее заявляли, что Военно-морской флот страны проведет серию учений в Средиземном, Северном и Охотском морях. Планируется, что в них примут участие более 140 кораблей и свыше 10 тысяч военных.

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Журналисты отмечают, что есть опасения, что эти военно-морские маневры могут быть частью планов Кремля о масштабном вторжении в Украину.

В то же время, за боевыми кораблями РФ последовала и западная "экспедиция" – крейсеры США, британские и французские корабли, испанские фрегаты. Кроме того, сразу три разведывательных самолета НАТО проинспектировали корабли, вышедшие из Балтийского моря.

Сперва патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла, что на итальянском острове Сицилия, а позже появился самолет управления и целеуказания Boeing E-8C, вылетевший с авиабазы в Германии.

Третьим стал британский разведчик Boeing RC-135W, пришедший с авиабазы Милденхолл.

"Экспедиция Балтийского флота создала максимальную боевую готовность в штаб-квартире НАТО", – пишет издание.

Журналисты отметили, что военные маневры в Средиземном море становятся интенсивнее, превращая его "во второй фронт украинского кризиса". Об этом сценарии ранее также говорил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Как добавило издание, два дня назад спутник заснял также другое "подкрепление", прибывшее из Тихоокеанского флота: крейсер "Варяг" в сопровождении фрегата и заправщика. Также в Средиземном море замечен разведкорабль "Василий Татищев". Вероятно, он тоже может стать участником маневров.

Они направляются в Суэц, чтобы плыть по водам между Сирией и Кипром, говорится в статье.

"В этом сильном мышечном испытании ответ НАТО будет столь же мощным. Три авианосца – помимо "Трумэна", французского "Де Голля" и итальянского "Кавура" – сопровождала дюжина боевых кораблей и две атомные подводные лодки. В конце этой недели два флота проведут параллельные учения в одном и том же районе: восточное Средиземноморье, ключ доступа к Босфору и, следовательно, к Украине", – пишут журналисты.

"Еще одна демонстрация того, насколько глобальным является вызов, брошенный Кремлем. И насколько возрастает уровень риска, с которым сталкивается планета", – говорится в статье.

Напомним, что ранее в Министерстве обороны США заявили, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. В ведомстве считают, что у президента РФ Владимира Путина есть много вариантов действий, однако истинные намерения Москвы неизвестны. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что США следят не только за эскалацией вблизи украинско-российской границы. Также обеспокоенность вызывает активность российских военных на территории Беларуси, в Средиземном море и в Атлантике.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые американские санкции могут быть введены против России до ее возможного полномасштабного вторжения на территорию украинского государства. Переговоры между демократами и республиканцами относительно соответствующего законопроекта находятся на стадии завершения.