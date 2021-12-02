Россия напала на Украину, потому что россияне до сих пор еще не знают, кто они, – историк

Всемирно известный историк Тимоти Снайдер предположил, что президент России Владимир Путин постоянно говорит об Украине из-за отсутствия собственной истории у его страны. А чтобы рассказать о том, кто такие россияне, вероятно, РФ во главе с ним и вторглась на территорию соседнего государства.

Профессор Йельского университета считает, что статья главы Кремля, в которой тот изложил свое видение истории России, Беларуси и Украины не имеет никакой исторической ценности. С такими словами он выступил в рамках форума безопасности в Киеве 1 декабря, который транслировался на YouTube-канале Open Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда я читаю ее как историк, у меня возникает впечатление похоже на то, когда на вечеринке кто-то начинает рассуждать о событиях прошлого, не понимая, о чем говорит, но с горячими убеждениями", – пояснил Снайдер.

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По его словам, к умозаключениям российского лидера нужно подходить серьезно. Но не с исторической точки зрения, поскольку в таком случае соображения главы России уморительны, а с политической.

"Внимательно читая эту статью, можем заметить, что она действительно об отсутствии истории России. Нет российской истории, которую может рассказать господин Путин. Он может говорить об определенных взаимоотношениях с Украиной, которые по определенным "мистическим" причинам испортились", – выразил убеждение профессор.

Также он подчеркнул, что статья российского лидера – не о будущем, а о прошлом. В ней просматривается характеристика его режима: в рассказе Путина "у России нет будущего, а только мифическое прошлое".

Снайдер считает, что это решающая проблема всего путинского режима. Ведь олигархате, клептократии, плутократии, где все ресурсы сконцентрированы в руках приближенной к центру режима элиты, "очень трудно говорить о будущем и даже представлять его".

По мнению историка, также проблема в том, что в такой истории нет места самим россиянам.

"Читая эту статью в контексте российского вторжения в Украину и оккупации ее территорий, делаем вывод, что Россия напала на Украину, потому что россияне до сих пор еще не знают, кто они. Россия во главе с Путиным вторглась в Украину, чтобы рассказать что-то вроде истории о том, кто такие россияне", – подытожил Снайдер.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне заявлений о возможной атаке России на Украину, американская газета New York Times написала о попытках Белого дома отговорить Путина от вторжения. Отмечается, что в Вашингтоне также рассматривается возможность введения санкции против окружения российского лидера.