Россия может прибегнуть к 'ползучей аннексии' Азовского моря, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна-агрессор Россия вполне способна провести "ползучую аннексию" украинского Азовского моря.

Так он выразил обеспокоенность недавним заявлением Кремля о том, что между Украиной и РФ должны быть общие воды в этом море. Мнением глава внешнеполитического ведомства поделился в интервью CNN.

"Азовское море для России – низко висящий плод. После незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом она может провести эту его ползучую аннексию. И РФ постоянно усиливает свои военные силы, присутствие там и нарушение торговых путей", – пояснил Кулеба.

По его словам, проводившиеся на юге самой РФ военные учения были отработкой военных действий против нашего государства. Постоянные передвижения техники, подчеркнул глава МЗС, не могут не вызывать обеспокоенности.

"Даже если это всего лишь учения, то, что они отрабатывают, это окружение Украины и наступательные операции против нее… Думаю, что каждая страна была бы чрезвычайно обеспокоена, увидев, как сотни и тысячи солдат и тяжелая военная техника скрываются вдоль вашей границы", – заявил министр.

В этом же интервью он выразил убеждение, что потенциальная встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не противоречит интересам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Кулеба говорил, что в Азовском море для Украины есть существенная угроза после переброски российских кораблей из Каспийского моря.