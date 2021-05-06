Кулеба высказался о потенциальной встрече Байдена с Путиным

Потенциальная встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не противоречит интересам Украины.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN. Он назвал предложение Байдена "прекрасным примером дипломатии".

Министр также отметил "выигранное время" и объяснил, что президент России не станет нарушать правила при подготовке к диалогу со своим американским коллегой.

"Я понимаю тех, кто обеспокоен из-за отсутствия информации, теорий заговора или унаследованного страха измены. Но я вижу это с другой точки зрения – с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что бы противоречило интересам Украины, по крайней мере сейчас", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Джо Байден анонсировал важнейшую для Украины встречу с Владимиром Путиным. Она может состояться в июне 2021 года в ходе поездки американского главы в Европу.