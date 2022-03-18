Россия хочет на заседании Совбеза ООН обсудить тему 'биологических лабораторий США в Украине'

Россия сняла с голосования в Совете Безопасности ООН проект своей резолюции "о доступе к помощи и защите украинского гражданского населения". Вместо этого страна-агрессор хочет обсудить "биологические лабораторий США в Украине".

Об этом сообщило издание "Голос Америки". Как отмечается, Москва якобы получила новые документы относительно "американских биолабораторий", захватив часть украинской территории.

Еще 12 марта на заседании Совбеза ООН Верховный представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что обвинения России относительно "лабораторий" – безосновательны. По ее словам, в ООН нет никаких данных про программу, о которой РФ запускает фейки.

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Отметим, что никаких "лабораторий" в Украине нет, эта информация – нелепый фейк, придуманный в России. Впервые информацию о биооружии в Украине распространило министерство обороны России. Там заявили, что знают о проекте США в лабораториях в Украине по" изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами".

Российские военные и ученые утверждают, что из Украины хотели запускать птиц в Россию, которые разносили би болезни по РФ.

В Министерстве обороны Британии считают, что Россия безосновательно обвиняет Украину в якобы возможности применить биологическое или химическое оружие. В ведомстве заявили, что такие планы, вероятно, есть у самой страны-агрессоре. Соединенные Штаты Америки также предупредили, что Россия может использовать химическое или биологическое оружие в Украине.

Глава украинского государства Владимир Зеленский в ответ на фейки россиян заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне поверили российской пропаганде про "секретные американские биолаборатории в Украине" и призвали не кормить голубей. Очередной фейк РФ в частности распространяют жители города Белгород.

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