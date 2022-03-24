Российские оккупанты пытаются взять Славутич штурмом и открыли стрельбу по блокпостам, – журналист

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Оккупанты РФ в четверг, 24 марта пытаются взять штурмом Славутич Киевской области. Вражеские войска открыли огонь по блокпостам города.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. "Сейчас объявлена очередная угроза артиллерийского обстрела", – говорится в сообщении.

Славутич – город на Киевщине с населением около 25 тысяч человек. Он был заложен в 1986 году для эвакуированных из Чернобыльской зоны отчуждения работников ЧАЭС.

Накануне враг открыл стрельбу по блокпосту возле Славутича. Мэр Юрий Фомичев сообщил, что выезд из города невозможен.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сама Чернобыльская АЭС захвачена оккупантами. Ранее стало известно, что они разграбили и уничтожили новейшую лабораторию стоимостью 6 миллионов евро в зоне отчуждения.

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