Оккупанты разграбили и уничтожили новейшую лабораторию за 6 млн евро в зоне отчуждения ЧАЭС

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Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 миллионов евро. Она является уникальным комплексом с мощными возможностями.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. В ведомстве также рассказали о том, какие задачи были перед лабораторией.

В ней были высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые попали в руки врага.

"Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в городе Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с РАО (радиоактивные отходы) – от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий", – сказано в сообщении.

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Комплекс выполнял такие функции:

проведение характеризации проб радиоактивных отходов из Чернобыльской зоны отчуждения по физическим, химическим и радиационным показателям;

аналитическая помощь при проведении проверки соответствия состояния упаковок кондиционированных отходов спецификациям;

разработка необходимых методик для осуществления контроля и стандартизации;

предоставление аналитических услуг в вопросах государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности и контроля за исполнением лицензионных условий при осуществлении деятельности в сфере обращения с РАО;

консультационная поддержка органов государственного управления в вопросах путей реализации Концепции развития зоны отчуждения (перезахоронение РАО, выбор площадки для создания могильника РАО, мониторинг зоны отчуждения и т.п.);

экспертно-аналитическая и методическая поддержка участников процесса обращения с РАО (объекты зоны отчуждения, НАЭК "Энергоатом" и т.д.).

Как сообщал OBOZREVATEL, в чернобыльской зоне отчуждения было зафиксировано семь очагов возгорания. Их площадь превышает допустимую в десятки раз.

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