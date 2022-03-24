Российские оккупанты обстреляли блокпост возле Славутича, выезд из города невозможен, – мэр Фомичев

Российские оккупационные войска в среду, 23 марта, обстреляли блокпост в городе Славутич в Киевской области. Выезд из населенного пункта пока невозможен.

Об этом рассказал мэр Славутича Юрий Фомичев в видеообращении к горожанам, опубликованном на Youtube. Он отметил, что наступления путинской армии к городу не произошло, но он все еще заблокирован (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы практически почувствовали на себе, что такое война с боевыми действиями. Был обстрелян наш блокпост. Продвижение противника в нашу сторону не состоялось, но мы понимаем, что он рядом, все очень непросто", – сказал чиновник.

Видео дня

Фомичев сообщил, что ситуация с подвозом гуманитарной помощи и продуктов в Славутич очень сложная, город отрезан от поставок и фактически заблокирован оккупантами. Организовать зеленые коридоры также невозможно.

Мэр призвал местное население во время сирены воздушной тревоги прятаться в укрытия, это может спасти жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что защитники Украины отбросили российских оккупантов еще на 25-35 км востоку от Киева. Теперь вражеская армия на этом фланге находится на расстоянии около 55 км от центра нашей столицы, сообщил представитель министерства обороны США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ выбили россиян из села Мощун Киевской области. Населенный пункт неделю назад был местом тяжелых боев, ведь он входит в так называемое Гостомельское направление.

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