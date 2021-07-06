Российская делегация покинула заседание ПАСЕ из-за резолюции 'злобных соседей' Украины

Российская делегация демонстративно покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это произошло после того, как ПАСЕ включила в повестку дня резолюцию с оценкой действий России в Беларуси.

Инициаторами документа стали представители Украины. В своем Telegram-канале глава делегации Петр Толстой заявил, что резолюция якобы была принята к рассмотрению с нарушениями.

"Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем", – сказал представитель страны-агрессора.

Также он выразил недовольство, что решение принимало большинство присутствующих в зале, а нужно якобы 2/3 голосов всех членов Ассамблеи.

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При этом Украину он назвал "злобными ближайшими соседями".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Толстой заявил, что Россия намерена обратиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы из-за "нарушения прав нацменьшинств" после принятого в Украине закона о коренных народах.