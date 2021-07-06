Российская делегация покинула заседание ПАСЕ из-за резолюции "злобных соседей" Украины
Российская делегация демонстративно покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это произошло после того, как ПАСЕ включила в повестку дня резолюцию с оценкой действий России в Беларуси.
Инициаторами документа стали представители Украины. В своем Telegram-канале глава делегации Петр Толстой заявил, что резолюция якобы была принята к рассмотрению с нарушениями.
"Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем", – сказал представитель страны-агрессора.
Также он выразил недовольство, что решение принимало большинство присутствующих в зале, а нужно якобы 2/3 голосов всех членов Ассамблеи.
При этом Украину он назвал "злобными ближайшими соседями".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Толстой заявил, что Россия намерена обратиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы из-за "нарушения прав нацменьшинств" после принятого в Украине закона о коренных народах.