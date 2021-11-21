Родственники Героев Небесной Сотни встретили Зеленского криками 'ганьба' и 'предатель'

В воскресенье, 21 ноября, президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях с чествования памяти активистов Евромайдана. На церемонии возложения цветов на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве его нерадостно встретили родственники погибших украинцев.

Они кричали ему в спину "ганьба" и обзывали "предателем". Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На мероприятие с Зеленским пришли также глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Гарант установил лампадку к кресту на аллее. После этого собравшиеся почтили память погибших Героев минутой молчания.

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Когда же Зеленский в сопровождении политиков и охраны возвращался назад, семьи Небесной Сотни, собравшиеся у мемориала с портретами погибших участников Революции Достоинства, кричали ему вслед: "ганьба", "предатель" и "малоросс".

Журналисты, желавшие задать гаранту свои вопросы, практически не могли подойти к нему, ведь охрана "жестко" реагировала на такие действия.

Напомним: утром 21 ноября официальные каналы президента распространили его видеообращение по случаю восьмой годовщины событий на Майдане Незалежности в Киеве – Дня Достоинства и Свободы. Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто пытался лишить их свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в соцсетях потролили президента "Вовиной тысячей". Они подвергли критике его инициативу Владимира Зеленского о раздаче денег за вакцинацию против коронавируса.