Зеленский – о Дне Достоинства и Свободы: никогда не простим тех, кто хотел лишить нас свободы

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцем с Днем Достоинства и Свободы, который в стране отмечают 21 ноября. Ровно восемь лет назад начался Евромайдан, изменивший ход украинской истории.

Гарант отметил, что граждане никогда не простят тех, кто хотел лишить их свободы. Видеообращение опубликовали официальные каналы главы государства в соцсетях и на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый. Именно потому, что мы имеем достоинство. Для нас рабство – унижение. Потеря свободы – это потеря чести. Потеря чести – это потеря сердца. Потеря сердца – это потеря души. А потеря души для нас – это потеря жизни. Поэтому мы готовы бороться ценой собственной жизни", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он отметил, что для украинцев достоинство и свобода давно вышли за пределы всеобщего понимания. За свою свободу они уже заплатили и продолжают платить большую цену.

"И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину жизнь. И никогда не простим тех, кто уносил эти жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся", – заверил гарант.

Зеленский вспомнил историю, которую рассказали украинские моряки, вернувшись из плена, а также об украинском поэте, политзаключенном, и священнике Емельяне Ковче, который спасал евреев в Холокост, и актере, режиссере Леониде Быкове. Не обошел он и всех защитников и защитниц, стоявших на Майдане, на баррикадах, на граните – в 1990-м, в 2004-м и 2014-м.

"Все. Разные. Но украинцы и украинки. Защитники и защитницы. Все, кто знает: надо быть достойным, а не сдаваться. Потому что сдаваться украинцы не привыкли. Потому что имеют достоинство. А потому – свободу", – подытожил президент.

Напомним: причиной национально-патриотической акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве в ноябре 2013 года стало решение правительства Николая Азарова приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. После силового разгона протестующих акция переросла в Революцию Достоинства. О том, как развивались события тех дней, читайте в материале.