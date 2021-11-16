"Вовина тысяча" для вакцинированных: украинцы потроллили инициативу Зеленского. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Приколы
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'Вовина тысяча' для вакцинированных: украинцы потроллили инициативу Зеленского. Фото

Украинцы с юмором отреагировали на обещание президента Владимира Зеленского о денежных выплатах для вакцинированных граждан. Речь идет о тысяче гривен.

В сети стали постить разные фотожабы и троллить его инициативу. Некоторые даже изобразили на тысячной купюре портрет главы государства вместо Владимира Вернадского (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новая "купюра" в тысячу гривен.

Также пользователи изобразили фейковую реакцию лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко: "Владимир Александрович, "тысяча" - это моя фишечка". Напомним, что в 2008 году, когда она была премьер-министром, Кабмин инициировал выплаты по тысяче гривен гражданам, которые были вкладчиками Ощадбанка бывшего СССР. Тогда это получило название "Юлина тысяча".

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Шутка о реакции Тимошенко.

"Очевидно, Зеленский таки нашел старую Юлину тетрадку. А там еще столько интересных идей", – прокомментировал инициативу политтехнолог Тарас Березовец.

Реакция Березовца.

Бывший нардеп Борислав Береза отметил, что идея неплохая, но запоздалая. Также он обратил внимание на многие другие нюансы с этой тысячей.

Реакция бывшего нардепа.

А бывший премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что такую инициативу он предлагал еще два месяца назад.

Реакция бывшего премьера.
Реакция сети на тысячу Зеленского.
Реакция сети на тысячу Зеленского в духе сериала "Игра в кальмара".
Реакция сети на тысячу Зеленского в духе сериала "Игра в кальмара".
Реакция сети на тысячу Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что полностью вакцинированные украинцы смогут получить по 1 тысяче гривен через приложение Дія. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, потратить на концертные билеты или путешествия внутри Украины.

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