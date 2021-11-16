'Вовина тысяча' для вакцинированных: украинцы потроллили инициативу Зеленского. Фото

Украинцы с юмором отреагировали на обещание президента Владимира Зеленского о денежных выплатах для вакцинированных граждан. Речь идет о тысяче гривен.

В сети стали постить разные фотожабы и троллить его инициативу. Некоторые даже изобразили на тысячной купюре портрет главы государства вместо Владимира Вернадского (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Также пользователи изобразили фейковую реакцию лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко: "Владимир Александрович, "тысяча" - это моя фишечка". Напомним, что в 2008 году, когда она была премьер-министром, Кабмин инициировал выплаты по тысяче гривен гражданам, которые были вкладчиками Ощадбанка бывшего СССР. Тогда это получило название "Юлина тысяча".

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"Очевидно, Зеленский таки нашел старую Юлину тетрадку. А там еще столько интересных идей", – прокомментировал инициативу политтехнолог Тарас Березовец.

Бывший нардеп Борислав Береза отметил, что идея неплохая, но запоздалая. Также он обратил внимание на многие другие нюансы с этой тысячей.

А бывший премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что такую инициативу он предлагал еще два месяца назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что полностью вакцинированные украинцы смогут получить по 1 тысяче гривен через приложение Дія. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, потратить на концертные билеты или путешествия внутри Украины.