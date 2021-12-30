СНБО ввел санкции против крымских 'судей' и строителей Керченского моста

На очередном заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое прошло 30 декабря, было принято решение о введении персональных экономических санкций против так называемых судей временно оккупированного Крыма. Дополнительные меры ограничений были внедрены и против компаний, которые финансировали строительство Керченского моста.

Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов после проведения заседания, передает Офис президента на Facebook. Всего на повестке дня было рассмотрено более 20 вопросов внутренней и внешней безопасности.

"Мы заслушали доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по применению персональных ограничительных санкций против лиц, которые на территории оккупированного Крыма вершат, по нашему мнению, неправомерное правосудие к гражданам нашей страны. А также к компаниям, которые необязательно относятся к российским, но имели отношение к строительству Керченского моста, соединяющего украинский полуостров и Россию напрямую", – указал секретарь СНБО.

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Керченский мост, известный также под названием Крымский - транспортный переход через Керченский пролив. Был возведен по инициативе российского президента Владимира Путина после того, как Крым был оккупирован вооруженными подразделениями ВС РФ. Торжественное открытие объекта состоялось 15 мая 2018 года.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал все подробности предновогоднего заседания Совета национальной безопасности и обороны.