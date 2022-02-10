РФ решила отменить запланированную блокировку акватории Азовского моря для военных учений. Документ

Российская Федерация отменила перекрытие района Азовского моря к северу от Керченского пролива "для учебных стрельб". О решении сообщило управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ.

Об этом рассказал Андрей Клименко, руководитель организации "Институт Черноморских стратегических исследований" на своей странице в Facebook. По его словам, решение было принято в 16:43 10 февраля. Он также обнародовал соответствующий документ.

"По Черному морю все без изменений (пока), а порты Черного моря – это 95% украинского экспорта, порты Азова – 5% (итого это почти половина всего экспорта Украины). Следовательно – продолжаем. С верой в победу", – написал Клименко.

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Он предположил, что министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс использовала эту тему во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. "Для Британии свобода судоходства стоит в одном ряду со свободой слова", – отметил Клименко.

Отметим, МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с блокировкой Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. В ведомстве подчеркнули, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

Накануне Россия перекинула в Черное море шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флота, заявив, что суда примут участие в совместных учениях.

В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ блокировкой части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива продолжает милитаризацию временно оккупированного Крыма. По его словам, отвод и ввод подразделений ВС России, перекрытие акваторий морей якобы "для учений" – это тактика оккупации моря, которую россияне используют давно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские издания сообщили, что группа из трех крупных десантных кораблей Балтийского флота ВМФ РФ начала покидать акваторию Балтики. Впоследствии они вошли в Черное море, очевидно, чтобы пополнить состав сил, которые накапливает Россия вокруг Украины.