Резников о российской блокаде на море: РФ поймет цену своей наглости, когда ее корабли не смогут заходить в цивилизованные порты

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация блокировкой части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений продолжает милитаризацию временно оккупированного Крыма. По его мнению, цену своей наглости Кремль поймет лишь тогда, когда его корабли не смогут заходить в цивилизованные порты.

Об этом Резников написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что РФ продолжает использование территории незаконно аннексированного полуострова в качестве полигона.

Со своей стороны, министр подчеркнул, что сейчас Киев наблюдает и учения, и накопление оружия.

По его словам, отвод и ввод подразделений ВС России, перекрытие акваторий морей якобы "для учений" – это тактика оккупации моря, которую россияне используют давно.

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"Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только он может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Теперь ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!" – подчеркнул Резников.

Отметим, накануне Россия перебросила в Черное море шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флота, заявив, что суда примут участие в совместных учениях.

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с блокировкой Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в России также сообщили, что войска личного состава и боевая техника в Западном военном округе также завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования. Как отметил командующий войсками генерал-полковник Александр Журавлев, все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки, выполнены в полном объеме.

31 января после завершения военных учений в акватории Черного моря более 20 боевых кораблей Черноморского флота России вернулись в пункты базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз. После планового обслуживания и пополнения материальных запасов экипажи продолжат выполнение задач.

1 февраля разведчики Военно-морских сил ВС Украины провели учения в морских и прибрежных районах Черного моря. Войска проверили готовность к реагированию на кризисные ситуации и отработали совместные действия корабельным, береговым и воздушным компонентами.