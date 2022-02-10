"Это часть гибридной войны": Украина выразила протест РФ из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с блокировкой Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. В ведомстве подчеркнули, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

Об этом сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе МИД. Накануне Россия перебросила в Черное море шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флота, заявив, что суда примут участие в совместных учениях.

Украинская сторона увидела в этом существенное и необоснованное усложнение международного судоходства, прежде торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов нашей страны.

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"Подобные агрессивные действия РФ как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", – говорится в сообщении.

Украина пообещала работать совместно со странами Черноморского региона, чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские издания сообщили, что группа из трех крупных десантных кораблей Балтийского флота ВМФ РФ начала покидать акваторию Балтики. Впоследствии они вошли в Черное море, очевидно, чтобы пополнить состав сил, которые накапливает Россия вокруг Украины.

Помимо двух кораблей 775-го проекта ("Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк"), из Северного флота РФ в группу вошел совершенно новый большой десантный корабль проекта "Кайман" 11711 "Петр Моргунов". Это корабль 1 ранга и по своим характеристикам может перевозить 13 основных боевых танков массой до 60 тонн, БТР или БМП (до 36 машин), грузовики (до 30 машин) или до 300 морских пехотинцев десантников.

Кроме того, еще один отряд БДК Военно-морского флота России вошел в пролив Дарданеллы. Это корабли "Королев", "Минск" и "Калининград".

Их основной направленностью названа отработка действий по "защите российских национальных интересов в Мировом океане", а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.

Всего РФ планирует привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и около десяти тысяч военнослужащих.