Резников заявил, что минимальный срок контракта с ВСУ должен составлять 10 лет

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался за увеличение минимальных сроков контракта военных с Вооруженными силами. По его убеждению, такой должен составлять 10 лет.

Мнением глава Минобороны поделился во время брифинга 3 февраля. Его трансляция доступна на YouTube-канале военного телевидения (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Контракт должен быть, начиная с 10 лет. Тогда будет смысл инвестировать в подготовку, жилищную программу, серьезное достойное денежное обеспечение военных со стороны государства", – заявил министр.

На этот счет Минобороны уже ведет консультации с главой Кабинета министров Денисом Шмыгалем. Чиновники обсуждают возможность выравнять денежное обеспечение в ВСУ до рыночных показателей.

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Ныне, подчеркнул Резников, украинский солдат по контракту получает 10 300 гривен. В то время как средняя заработная плата в стране составляет почти 14 000 гривен.

По его словам, солдата в армии надо учить основным базовым навыкам. Для этого на каждого, по стандартам подготовки, нужно потратить 1,5 млн гривен. А если он разрывает контракт уже через восемь месяцев, нужно снова готовить нового бойца.

Военно-политическое руководство Украины ставит себе амбициозную задачу – в 2023 году повысить денежное обеспечение в армии выше рыночной зарплаты.

"Наша задача – по меньшей мере поднять зарплаты военных до уровня рыночного, для того чтобы ребята, подписавшие контракт, имели желание остаться и продлить его... Чтобы водитель танка в ВСУ получал больше, чем водитель трактора в сельском хозяйстве", – анонсировал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны рассказал о создании профессиональной армии в Украине, которое анонсировал президент. Резников объяснил, что призыв на срочную службу сначала не отменят, в то же время ему будет создана альтернатива.