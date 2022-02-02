Призыв сначала сохранится, но будет альтернатива: Резников рассказал о создании профессиональной армии

Процесс создания в Украине профессиональной армии, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, рассчитан как минимум на четыре года. Согласно ему, срочная служба в стране сначала сохранится, в то же время будет существовать и альтернатива.

Такое объяснение подписанного накануне гарантом указа о модернизации украинской армии дал министр обороны Алексей Резников. Комментарий опубликован на сайте возглавляемого им ведомства.

Глава Минобороны напомнил, что сейчас наша армия состоит из трех основных категорий лиц. В первую очередь речь идет о профессиональных кадровых военных, офицерах и сержантах, получивших профессиональное образование.

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Далее следуют контрактники, которые обычно служат от шести месяцев до нескольких лет. И наконец мужчины, которых призывают на срочную службу.

"Эти люди имеют разные подготовку, мотивацию, видение того, что такое армия в их жизни. А для отражения врага нужна профессиональная армия для сдерживания и форматирования мобилизационного резерва", – пояснил Резников.

По его словам, президент поручил нардепам и чиновникам подготовить видение этой модели модернизации армии.

Так, на ее первом этапе призыв на срочную службу в Украине останется, но в качестве альтернативы ему будет введена краткосрочная интенсивная военная подготовка (на три-четыре месяца).

"Пройдя ее, молодые люди не будут попадать под призыв. Вместо этого получат базовые военные навыки", – выразил убежден министр обороны.

Он анонсировал, что уже 1 января 2024 года в стране намерены полностью заменить призыв кратковременной интенсивной подготовкой. В рамках этого предполагается постепенное увеличение объемов привлеченных лиц, а также поддержка их навыков путем проведения периодических сборов и тренировок.

"На сегодня уже есть расчеты и обоснование различных моделей выполнения Указа. Для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов. Мы надеемся на единство украинского парламента в этих вопросах", – подытожил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский своим указом №36/2022 распорядился обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение ВРУ законопроекта о создании профессиональной армии в Украине. Предполагается, что до 2025 года она станет на 100 тысяч человек больше.