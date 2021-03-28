Резников: судьба россиян в Крыму – выдворение

Россияне, которые незаконным путем прибыли в Крым в период его оккупации, должны будут покинуть территорию полуострова. Речь идет о людях, приехавших туда, минуя КПВВ на официальной границе Украины.

Об этом вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в программе "Неофициальный разговор" на телеканале "Дом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Резникова, Россия в попытке ассимилировать население Крыма завезла туда около 500 тысяч своих граждан.

"Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба…Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны", – сказал министр.

При этом политик отметил, что подход в этом случае должен быть индивидуальным, и, если россияне прибыли в Крым, не нарушая закон, "наверное, к ним не будет вопросов". Все остальные же действительно подвергнутся выдворению согласно административной процедуре.

В то же время, гражданам Украины, которые сейчас проживают в оккупированном Крыму, после деоккупации полуострова ничего не угрожает, если они не нарушали украинские законы. Об этом сказано в стратегии СНБО, утвержденной президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резников говорил о том, что именно россияне несут ответственность за все, что происходит на территории пока оккупированного ими Крыма.