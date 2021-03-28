Резніков: доля росіян у Криму – видворення

Росіяни, які незаконним шляхом прибули до Криму в період його окупації, повинні будуть залишити територію півострова. Йдеться про людей, які приїхали туди, минаючи КПВВ на офіційному кордоні України.

Про це віце-прем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в програмі "Неофіційна розмова" на телеканалі "Дім" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Резнікова, Росія в спробі асимілювати населення Криму завезла туди близько 500 тисяч своїх громадян.

"Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно. Але вони, по суті, пособники цього злочину, що вчиняється офіційної Росією, офіційним Кремлем. Тому їхня доля...Я не люблю слово "депортація", воно несе дух сталінського режиму. але українським законодавством передбачено видворення з країни. Це право будь-якої країни", – сказав міністр.

При цьому політик зазначив, що підхід у цьому випадку має бути індивідуальним, і, якщо росіяни прибули до Криму, не порушуючи закон, "напевно, до них не буде питань". Всі інші ж дійсно піддадуться виселенню згідно з адміністративною процедурою.

У той самий час, громадянам України, які зараз проживають в окупованому Криму, після деокупації півострова нічого не загрожує, якщо вони не порушували українські закони. Про це сказано в стратегії РНБО, затвердженій президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Резніков говорив про те, що саме росіяни несуть відповідальність за все, що відбувається на території поки окупованого ними Криму.