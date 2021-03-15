Резников: Украина никогда не подарит России Крым и Донбасс, это наша земля! Интервью

Украина никогда не забудет и не подарит россиянам Крым и Донбасс. Хоть агрессор не хочет договариваться, переговоры все равно будут продолжены. Киев ожидает нового альянса со странами, с которыми агрессор не сможет не считаться.

Возобновление водоснабжения в Крым возможно лишь после деоккупации полуострова. Украина не будет поить военных РФ и обеспечивать их фабрики и заводы водой за свой счет. Об этом в интервью OBOZREVATEL говорил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В первой части интервью он рассказал, почему россияне цинично поднимают ставки в переговорах по Донбассу, но так и не научились понимать Украину.

– Россиян невероятно раздражает новая украинская инициатива "Крымская платформа" по возвращению оккупированного полуострова в состав Украины. Будет ли Россия участвовать в саммите в августе?

– На первом этапе – вряд ли. Любой российский чиновник или политик даже будет бояться говорить о Крыме, потому что у них у виска наган чекиста. Они недаром записали у себя в законодательстве, что оккупация Крыма не может быть обжалована, поскольку считают, что это ограбление другой страны они совершили законно.

Наша миссия сначала создать Крымскую платформу, по максимуму привлечь партнеров, которые готовы поддерживать нас не только политическими заявлениями, но и реальными шагами. Плюс это страны, позиция и мнение которых для россиян имеет значение. Они же не изолированы в мире.

Меня радует, что начали звучать вопросы о Будапештском меморандуме. Постоянный представитель Германии на заседании Совета безопасности ООН недавно в своей речи напомнил в том числе и россиянам, что именно Лавров, который тогда был представителем России в этой организации, привез регистрировать в канцелярию Будапештский меморандум.

То есть Украина тогда отказалась от третьего в мире ядерного потенциала, доверившись России, США, Великобритании, Франции и имеем то, что есть. Те обязательства, которые были нам даны, которые мы понимаем как характер международного договора, должны выполняться.

И кстати, Леонид Кучма рассказывал мне еще в Минске в один из вечеров после завершения тяжелых переговоров, как тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран сказал молодому украинскому президенту сакраментальную фразу: "Молодой человек, вас все равно обманут". Так и случилось – нас обманули.

Поэтому имеем полное моральное право ожидать от стран Будапештского меморандума полной поддержки. Мы ожидаем нового альянса, с которым Россия не сможет не считаться и вынуждена будет сесть за стол переговоров так же, как в свое время присоединилась к "нормандскому формату".

– То есть Будапештский меморандум могут реанимировать?

– Это еще не реанимация, а знак для меня, что мы достучались. Об этом говорили предыдущие украинские представители в Минском процессе – господин Марчук, господин Бессмертный. То есть это озвучено не впервые. Но ты можешь 10 раз что-то говорить и тебя не слышат. Но на 11-й раз оно срабатывает и люди начинают слышать.

Когда президент в Париже сказал, что сначала граница, а затем выборы, иначе не будет никакого безопасного процесса, что не будет никаких изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса, а Украина никогда не пойдет на федерализацию – то сначала у всех это тоже вызвало шок. Но прошло немного времени и все поняли: будет только так и не иначе.

– Россия настаивает на возобновлении водоснабжения оккупированного ею Крыма. При каких условиях на это может согласиться Украина?

– Даже ленюсь повторить в 28-й раз: Украина готова полностью восстановить водоснабжение в Крым только после деоккупации полуострова и Севастополя. А россияне, обращаясь своими письмами в различные международные организации, должны помнить, что согласно Женевской конвенции, ответственность за гражданское население на оккупированной территории несет оккупант.

Они, когда принимали решение об оккупации Крыма и Севастополя, должны были осознать последствия, которые будут. Именно россияне несут ответственность за все, что происходит на территории пока оккупированного ими Крыма. У нас нет возможности эффективного контроля и влияния, но мы знаем, что они там себе "гуляют" как настоящие оккупанты, арестовывая крымских татар, продавая имущество наших заводов, притесняя украинцев и Украинскую православную церковь. РФ милитаризует полуостров, завезла полмиллиона россиян несмотря на несогласие Украины, и таким образом осуществляет военное преступление в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года.

Питьевой воды для гражданского населения в Крыму – достаточно. Просто ее надо разумно использовать. А если они милитаризуют Крым – никто не станет поить их военных и не будет обеспечивать их фабрики и заводы за наш счет. Это исключено!

– Как заставить Россию сесть за стол переговоров, если уже 7 лет подряд в Кремле утверждают: вопрос Крыма для них закрыт, точка.

– По большому счету, официальная Украина и не пробовала начать разговор по Крыму. Официально. Объяснения могут быть любые, но я точно не завидую всем тем людям на разных политических позициях, кто принимал политические решения в 2014 году. Это был очень сложный период. Можем себе представить, какие риски они видели с точки зрения армии, правоохранительных органов, отсутствия денег в казне и полной дезорганизации системы. Управление государством было шатким, принимались те решения, которые позволяли сохранить страну, территорию и человеческие жизни. Только они знают, на что шли.

У нас есть возможность вернуться к вопросу Крыма и объяснить россиянам, что так не будет. Мы не забудем, никогда вам не подарим Крым, это наша земля, наша территория, признанные международным сообществом наши границы. Это касается и Донбасса.

Есть причина, по которой этого не делали раньше – думали, что война закончится раньше, в 2015-м. Однако уже 2021-й и ничего такого стратегического до сих пор и не произошло.

– Насколько часто хочется уйти из переговоров? Хлопнуть по столу, в конце концов.

– Быть переговорщиком трудно и надо контролировать свои эмоции, скрывать стресс, чтобы выглядеть достойно. Часто неприятно, особенно когда слышишь о вещах, которые противоречат здравому смыслу и логике. Но это еще не так раздражает. Раздражает, когда начинаешь понимать, что они и не хотят договариваться. Но следует собраться, стиснуть зубы, ты переговорщик в интересах своей страны и людей, которые находятся в изоляции у оккупантов. В том числе и в концлагере "Изоляция". Никогда не забывать, что агрессор – Россия, а Украина – потерпевшая сторона.

– Кстати, а где бывший Главарь "ЛНР" Пасечник?

– Где-то в России сидит. Те, кто участвует в оккупационных режимах, – будут просто использованы как ресурс. России они не нужны, даже на какие-то должности. Был случай, когда бывший чиновник оккупационного режима с Донецкой области где-то трудоустроился в российской провинции, так его местные оттуда гнали тряпками. Россияне не любят предателей. Для них они полицаи, которые изменили собственной стране. Даже нанявшись служить им – это предательство!