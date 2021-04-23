Резников раскрыл детали переговоров Зеленского и Макрона и разоблачил фейк

На встрече президент Владимир Зеленский и французский глава Эммануэль Макрон говорили о российских войсках на границе, реакции на угрозу вторжения, "Минских" переговоры и ситуации на Донбассе. При этом вопрос поставки воды в Крым не поднимался.

Детали переговоров раскрыл вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Украинской правде". "В первую очередь – это концентрация российских войск на границе с Украиной, есть ли риски вторжения, которая есть и может быть реакция", – отметил он.

Также речь шла о процессе переговоров по Донбассу, "которые, по сути, заблокированы в "Минске" со стороны Российской Федерации". Обсуждался и вопрос восстановления режима тишины на востоке Украины, потерях среди защитников страны.

"Причем это снайперский огонь в основном. Приезжают их снайперы и тренируются, как на полигоне. Ну мы же это точно знаем. Цинично, прицельно стреляют, знаете, как на охоте", – сказал министр.

Эти моменты были разъяснены партнерам, указал он. "Они же имеют данные своих разведок, имеют возможность сопоставить доклады своих аналитиков, и то, что мы дали. Когда оно совпадает, это и создает доверие", – добавил Резников.

"Я бы, кстати, советовал почитать интервью президента Макрона, которое вышло, кажется, на следующий день или через день. Вот там вы, наверное, увидите те сигналы, которые в 2014 году от президента Олланда в жизни бы не услышали. Вы бы даже не услышали их от президента Макрона в 2019 году после саммита 9 декабря в том же Елисейском дворце", – сказал министр.

По его словам, за год произошла серьезная трансформация восприятия ситуации и Кремля партнерами Украины.

При этом вопрос поставки воды в оккупированный Крым не поднимался "даже и близко", ответил Резников. "Это какие-то фейковые слухи, такого даже близко не было. Вообще", – подчеркнул он.

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