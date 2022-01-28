Резников о войсках РФ в Беларуси: больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу
Войска России, которые прибывают на территорию Беларуси якобы в рамках учений, больше напоминают оккупационный контингент, чем ударную группу. При этом они представляют большую угрозу Минску, чем Украине.
Об этом на заседании Верховной Рады 28 января заявил министр обороны страны Алексей Резников. В то же время он подчеркнул, что на данный момент не наблюдается никаких попыток атаковать Украину со стороны Беларуси, будь то мигранты или другие угрозы.
Также министр заявил, что угрозы Беларуси со стороны Украины существовать не может в принципе, назвав такую ситуацию "нонсенсом".
"Любые силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины, хочу, чтобы в Минске это тоже услышали", – сказал Резников.
Он добавил, что также невозможна подготовка Украиной каких-либо вооруженных провокаций на Донбассе. По словам министра, наша страна укрепляет свои оборонные позиции, однако четко придерживается обязательств и стремиться решить конфликт в регионе дипломатическим путем.
Также Резников рассказал, что на сегодня у границ с Украиной насчитывается до 112 тысяч военных личного состава ВС РФ, а вместе морской и авиационной компонентой их число достигает до 130 тысяч человек. Также Россия увеличила количество танков по сравнению с весной прошлого года на 300 единиц. Кроме того, министр заметил, что основная угроза сосредоточена со стороны Беларуси.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия направила в Беларусь очередной железнодорожный эшелон с военной техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа. Целью переброски подразделений якобы являются военные учения;
В Госдепе США не исключили возможности вторжения России в Украину с территории Беларуси. Об этом может свидетельствовать передвижение российских войск в сторону страны-союзника, якобы под эгидой регулярных совместных военных учений, именно в период высокой напряженности в регионе;
в свою очередь в Беларуси анонсировали вывод войск РФ со своей территории. Это якобы должно произойти после завершения совместных учений двух стран в феврале.