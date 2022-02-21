I

Инициацию (не путать с инаугурацией) молодой президент Владимир Зеленский прошел 9 декабря 2019 года в Елисейском дворце в Париже, когда в присутствии кремлевского диктатора он разорвал представленные ему на подпись малоросские кондиции.

Этот драматический шаг напомнил мне знаменитый во времена моей молодости фильм Роберто Росселлини "Генерал Делла Ровере", сюжет которого основан на реальных событиях Второй мировой войны. Оккупанты назначают случайного человека на роль фейкового лидера Сопротивления. До поры до времени он следует их программе, но в решающий момент увлекается своей ролью, выходит из-под их контроля и становится настоящим героем. Роль того "Зеленского" из Италии 1944 года блистательно сыграл Витторио де Сика.

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После Парижа я для себя возвел украинского "Della Rovere" в рыцари "Ордена коллективного Маннергейма" и с тех пор стараюсь в своих публичных выступлениях поддерживать его и воздерживаться от критических замечаний. Зеленский для меня Президент страны, сражающейся с Империей зла (уверяю Вас, путинская Россия намного больше отвечает этому определению, чем поздний Советский Союз).

И в этой роли он многого добился на международной арене. Сравните Байдена 16 июня после провального саммита с Путиным в Женеве и Байдена 18 февраля, обращающегося к нации. Это два разных президента США с разными взглядами не только на кризис вокруг Украины, но и на мир в целом и роль Америки в нем.

Произошедшая за 7 месяцев трансформация взглядов американского президента — результат совместных усилий американского политического истеблишмента, резко осудившего женевский перформанс Байдена, и украинской дипломатии, в том числе личной дипломатии Зеленского и его блестящего министра иностранных дел Кулебы.

Но еше большую роль консолидации позиции Запада сыграло героическое противостояние украинской армии, волонтеров, гражданского общества всем гибридным атакам братского агрессора, отрицающего право на самостоятельное существование не только украинского государства, но и украинского народа.

Зеленский имел полное моральное право заявить в Мюнхене сливкам мировой политической элиты: "Мы будем защищать свою землю, имея поддержку партнеров или не имея. Предоставляют ли нам сотни единиц современного оружия или пять тысяч шлемов. Мы ценим любую помощь, но все должны понимать: это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать Не благородные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира. Где Украина восемь лет является надежным щитом. И восемь лет сдерживает одну из крупнейших армий мира. Которая стоит вдоль нашей границы, а не границ стран ЕС".

От себя я бы добавил, что минимум лет лвенадцать в Овальном кабинете Белого дома пустовало вакантное кресло Лидера Свободного Мира. В критический момент мировой истории Украина вынуждена была взять на себя эту высокую миссию. Именно Украина, которой ее просвещенные европейские партнеры все еще продолжают рассказывать, каким критериям членства в ЕС и НАТО она до сих пор не отвечает. Украина доказала, что обладает самым главным качеством абсолютно необходимым для Лидера Свободного Мира – готовностью сражаться и, если понадобится, умирать за свою Свободу. Сражаться первой с опасным и жестоким врагом, бросившим вызов всему Западу.

И Запад это понимает. Точнее понял в самый последний момент. Когда получил от вежливых людей предложение собрать манатки и убраться вон. Зал конференции встретил овацией стоя Президента страны, сражающейся за себя и за тех европейских парней.

II

Я был бы рад завершить на этой позитивной ноте анализ выступления на мюнхенской конференции Президента Украины. Но я не был бы другом Украины, если бы не остановился на одном странном заблуждении Зеленского.

Он вновь и в выступлении и особенно в беседе с ведущей отдал дань активно продвигаемому в Киеве российской агентурой нарративу: США своими предсказаниями о неизбежном вторжении Путина преувеличивают реальную угрозу, нагнетают панику, обрушают экономику Украины. Ряд членов правящей партии старательно продолжают цепочку этих лукавых тезисов – США подталкивают нас к войне с Россией, рассматривают Украину как разменную монету, заключили сделку с Путиным за нашей спиной. Какие-то жулики в окружении Зеленского (и я подозреваю какие) крепко внедрили в его сознание недоверие к разведданным США.

Между тем американская разведка проводит эффективную нестандартную спецоперацию против путинского бункера По всей видимости, они обладают устойчивой возможностью снимать информацию непосредственно из бункера. (На что, в частности прозрачно намекал Blinken в своем интервью 19 февраля Е.Котрикадзе.) И это, конечно не human intelligence, а technical intelligence. Если бы, у них в бункере был свой русский Борман (Патрушев, например) они бы ни с кем не делились бы полученной от него информацией, чтобы не скомпрометировать свой ценный источник.

Суть же американской информационной политики в последние 2-3 недели заключается как раз в публичном раскрытии в реальном режиме времени достоверных планов кремлевского "Гляйвица": химические атаки укрофашистов, записанные на видео, террористические взрывы в донбасских городах. Такое превентивное разоблачение их планов заставляет чекистских криэйторов отказываться от тщательно подготовленных постановок и скатываться на уровень фейк фейка.

Что мы и наблюдаем с утра 19 февраля, когда на наших глазах путинский "Гляйвиц" начал пошагово развертываться именно так, как и предупреждала американская разведка – нападение на химический завод, взрыв машины начальника полиции — но только в откровенно карикатурной форме. "Гляйвиц" был отдан на аутсорсинг МММ-шнику Пушилину, который его полностью провалил. Превентивное разоблачение путинско-пушилинского "Гляйвица" — важный вклад в срыв преступного замысла Большой войны.

Что касается вероятной даты вторжения, она никогда не называлась абсолютно достоверной. По очень простой причине. Точной даты не знал в бункере никто, включая Путина. Вплоть до 18 февраля все демонстративно транслируемые городу и миру донесения американской разведки сопровождались обязательной формулой "Путин еще не принял окончательного решения".

Видимо, он принял решение и сообщил об этом самым ближайшим лицам 18 февраля, о чем немедленно стало известно американцам. Байден счел эту новость настолько важной, что прервал свою деловую поездку в Огайо и срочно вернулся в Вашингтон, чтобы обратиться к американскому народу. И немножко к Russian people.

Выстраивается впечатляющая последовательность событий:

18 февраля. Путин принимает решение.

19 февраля. Утром начинается пушилинский Гляйвиц, бессмысленный и беспощадный с тупыми фейками и эвакуацией десятков (сотен?) тысяч несчастных людей в никуда.

20 февраля. Аннексия Беларуси, о необходимости которой 28 лет говорили подлинные русские патриоты, свершилась.

21 февраля…

III

В срочной депеше из Москвы, которой поделился с нами 18 февраля Байден, было две новости. Одна хуже другой.

Путин принял решение о крупномасштабном вторжении в Украину.

План этого вторжения включает в себя взятие Киева.

Вторая новость даже более шокирующая, чем первая. Все-таки большинство экспертов сходилось на том, что российская военная эскалация ограничится попыткой некого расширения ОРДЛ’а с дальнейшим его признанием.

Конечно, какие-то чрезвычайные обстоятельства могут в ближайшие дни побудить Путина изменить свое решение. Или его войска просто не смогут дойти до Киева.

Но сейчас, когда вы читаете эти строки, он живет жизнью человека, твердо знающего, что через несколько дней он возьмет Киев. Независимо от хода дальнейших событий это говорит нам уже очень много об альтернативном состоянии его сознания.

"Взять Киев" — это десятки тысяч убитых, военнослужащих и мирных жителей, украинцев и русских, моральная катастрофа русского народа, статус изгоя и пария для российского государства, скорее всего распад этого государства.

А для Путина лично Момент Макбета —

По мне, все средства хороши отныне: Я так уже увяз в кровавой тине, Что легче будет мне вперед шагать, Чем по трясине возвращаться вспять.

И он знает, куда он будет шагать дальше в кровавой тине на следующий день после взятия Киева. Совсем недавно 6 февраля он рассказал об этом надменным носителям языка Шекспира:

"Конечно, потенциалы объединённой организации НАТО и России не сопоставимы. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает".