Расследователи заявили, что РФ перебрасывает к границам Украины ракетные комплексы. Фото и видео

В январе в соцсетях появились многочисленные свидетельства передвижений российской военной техники с Дальнего востока в западном направлении – то есть поближе к границам Украины. Расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) заметили среди нее ракетные комплексы 9К720 "Искандер-М".

Об этом сообщается в Telegram-канале группы CIT 15 января. Сами ролики, которые изначально публиковались в TikTok, были обнародованы на странице IgorGirkin в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Видео были сняты на Урале и Дальнем Востоке, а в соцсетях их выложили в период с 11 по 13 января.

В CIT подчеркнули, что на них есть пусковые установки, транспортно-заряжающие машины и ракеты для комплекса "Искандер". Транспортируют их при помощи поездов.

"Согласно косвенной информации из открытых баз данных, эти составы выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады соответственно", – сказано в сообщении.

Уточняется, что на вооружении указанных соединений, которые входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий, состоят "Искандеры".

"Ранее мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении. О переброске 107-й ракетной бригады "в Украину" также упоминается в комментариях к одному из видео с военной техникой", – добавили расследователи.

Отметим, что "Искандеры" предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны на дальности до 500 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января Минобороны России внезапно объявило о проверке боевой готовности армии Восточного военного округа.

Это произошло на фоне данных о том, что Москва подготовила спецгруппу оперативников для совершения диверсий, чтобы оправдать вторжение в Украину. Такие сведения получили американская и украинская разведки.