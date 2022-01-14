В Белом доме и Пентагоне подтвердили подготовку Россией предлога для вторжения в Украину

США располагают информацией о том, что Россия разместила группу разведчиков для совершения диверсий на территории Украины, которые она намерена использовать как предлог для вторжения. Активная работа над этим планом уже ведется.

Такое заявление 14 января сделал представитель Минобороны Джон Кирби. Его брифинг транслировался на сайте ведомства.

По словам Кирби, операция спланирована так, чтобы она выглядела как атака на русскоговорящее население Украины.

"Это может быть использовано в качестве предлога вторжения", – сказал он.

Также представитель Пентагона убежден, что такие операции не проводятся без ведома высшего руководства России.

Видео дня

По словам Кирби, Кремль может задействовать "гибридные варианты" – сразу несколько спецслужб. Он заверил, что доверяет добытым данным.

Также информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время она отметила, что США готовы к любому развитию событий, напомнив о "тяжелых" санкциях в случае нападения на Украину.

Касательно итогов переговоров между Соединенными Штатами и РФ, она добавила, что теперь ожидается, какие шаги предпримет российский президент Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне СМИ обнародовали данные, что Россия заранее подготовила группу оперативников, которые намерены совершить диверсии. В результате, их действия используют как предлог для вторжения в Украину.