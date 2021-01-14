Раде рекомендовали принять закон о сокращении количества нардепов до 300

Верховной Раде (ВРУ) рекомендовали принять окончательно законопроект о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300, который в 2019 году подал как неотложный президент Владимир Зеленский.

С соответствующим ходатайством обратился парламентский Комитет по вопросам правовой политики. Об этом сообщила заместитель его главы, депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря на странице в Facebook.

Речь идет о проекте Закона №1017 от 29 августа 2019-го о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции – по уменьшению конституционного состава ВРУ и закреплению пропорциональной избирательной системы.

В комментариях под постом "слуги" украинцы отметили, что это хорошая новость и они ждут успешной реализации законопроекта.

Напомним, что в августе 2019 года президент внес в Раду нашумевший законопроект об изменениях в Конституцию, предложив уменьшить количество народных депутатов из 450 до 300 человек.

Спикер парламента Дмитрий Разумков тогда объяснил, что такое сокращение связано с реальным количеством населения в Украине. По его словам, это никоим образом не повлияет на качество работы Рады.

Со своей стороны нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко выступил против такого решения. Он с сарказмом предложил сократить количество парламентариев вообще до 95, таким образом намекая на "Квартал 95", экс-лидером которого был Зеленский.

Скриншот документа

Уже в декабре Конституционный суд признал конституционным сокращение количества парламентариев до 300.

4 февраля 2020-го монобольшинство Рады поддержало в первом чтении принятие законопроекта "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины". "За" отдали голоса 236 нардепов.

Скриншот поста Facebook Ольга Совгиря

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