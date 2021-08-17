Рада соберется на внеочередное заседание, посвященное 'Крымской платформе': названа дата

На понедельник, 23 августа, народные депутаты созвали внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное "Крымской платформе". Для этого в парламенте собрали 150 подписей.

Об этом в Telegram-канале написал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Как известно, в указанную дату в стране выпадает официальный выходной перед Днем Независимости.

На сессии 23 августа парламентарии планируют рассмотреть проект постановления об обращении ВРУ по усилению международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации. Документ зарегистрирован в Раде под номером 5775 от 15.07.2021 года.

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Обращение подготовили к Организации Объединенных Наций, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Организации Черноморского экономического сотрудничества, Европейского парламента, правительств и парламентов иностранных государств.

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорила, что заседание ВРУ состоится также 24 августа. По ее словам, кроме того, что это будет торжественная сессия по случаю 30-летия Независимости, на ней также могут проголосовать Большой герб.

"Думаю, что при наличии положительных сигналов наберется 300 голосов, тогда этот вопрос будет выноситься на голосование", – отметила нардеп.

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