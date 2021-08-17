В Кабмине определили, кто может попасть под амнистию после деоккупации Донбасса и Крыма

В Украине после деоккупации Донбасса и Крыма под амнистию могут попасть лица, которые не совершали преступлений на временно оккупированных территориях. Также назван перечень лиц, которые не получат освобождения от наказания.

Об этом говорится в законопроекте №5844 "Об основах государственной политики переходного периода". Документ внес в Верховную Раду Кабинет министров.

В проекте закона сказано, что лицо, которое было в составе оккупационных сил или оккупационных администраций Российской Федерации, не подпадет под амнистию в случае совершения уголовного преступления. Однако в Уголовном кодексе Украины есть ряд случаев, когда применяется амнистия.

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Также назван перечень преступлений, когда амнистия не может быть применена:

Преступление подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда в пределах, признанных Украиной.

Военные преступления и преступления против человечества.

Состав преступления включает деяния, где есть пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство человека.

Преступление повлекло смерть человека или причинение тяжких телесных повреждений.

Совершено умышленно тяжкое или особо тяжкое преступление против жизни и здоровья человека, против свободы, чести и достоинства личности, против половой свободы и половой неприкосновенности личности или против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Если преступление против основ национальной безопасности совершено судьей, прокурором, народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатом местного совета, городским, сельским, поселковым головой или военным.

Также не подпадают под амнистию иностранцы и лица без гражданства, которые, находясь в составе оккупационных сил совершили преступления в связи с временной оккупацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей на 90% зависит от президента России Владимира Путина.