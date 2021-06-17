Рада сделала шаг к введению электронных публичных услуг в Украине: что это значит

В Украине могут ввести режим "без бумаг", в рамках которого государственные органы не смогут требовать у граждан бумажные документы для предоставления услуг. Шаг к этому сделали народные депутаты, проголосовав в первом чтении соответствующий законопроект.

Документ №5495 "Об особенностях предоставления электронных публичных услуг" поддержали 263 парламентария (поименное голосование) на заседании Верховной Рады в четверг, 17 июня. Оно транслировалось на канале "Рада".

Проектом закона предлагается законодательно урегулировать вопросы, связанные с предоставлением (получением) всех категорий публичных услуг, в частности, в электронной форме, что приведет к формированию единого подхода к механизму их предоставления.

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Главное о законопроекте:

вводит понятие "электронная публичная услуга". Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг;

вводится принцип "молчаливого согласия". Украинцы смогут получить электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую о гражданине информацию;

прописан так называемый авторежим е-услуг – они будут предоставляться без вмешательства чиновника;

предлагается также комплексная электронная публичная услуга – гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.

Так, после принятия документа ни одна государственная организация не сможет требовать от украинца "бесконечных" бумажек или справок. Однако, если человеку удобно использовать именно бумажные документы для этого, то он будет иметь на это право.

Проект также предусматривает возможность автоматически получать услуги без участия чиновника через электронные сервисы.

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook ранее пояснил, что в настоящее время Минцифра работает над обеспечением необходимой IT-инфраструктурой всех государственных органов. В частности, совершенствует законодательство и создает новые цифровые решения.

"Наша цель – чтобы Украина стала удобной страной в мире, с точки зрения получения онлайн-услуг для людей", – подчеркнул он.

Напомним: в Украине с июня запустили сервис оформления электронных больничных. К концу лета для медицинских учреждений еще будет действовать переходная модель, а уже с 1 сентября все они должны будут перейти на формирование именно электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты приняли изменения в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Они предусматривают определенное реформирование этого органа.