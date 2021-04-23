Рада может провести 4 внеочередных заседания: появилась повестка дня

На следующей неделе Верховная Рада может собраться на четыре внеочередных заседания.

Как рассказала "РБК-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, внеочередные заседания планируются на вторник и четверг.

"Сегодня начинаем сбор подписей за первое внеочередное заседание – на вторник", – отметила она.

Эту информацию подтвердил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"В плане всю неделю первую половину голосуем сотни правок в закон о земле, а потом... внеочередные заседания. В общем, во вторник и четверг Рада закроется ближе к 21:00", – подчеркнул он.

По словам нардепа, два внеочередные заседания будут по повестке от коалиции.

"Честно, там ничего интересного и интригующего. Законопроекты как законопроекты. Один нюанс, что их там всего ничего – 31 законопроект", – сообщил он.

Железняк добавил, что третье внеочередное – от оппозиции – с постановлением о провале борьбы с коронавирусом, а четвертое – по кадровым вопросам и перестановкам в Кабмине.

В свою очередь депутат от "Слуги народа" Александр Качура опубликовал в Telegram предварительную повестку дня внеочередных заседаний.

В частности, там следующие законопроекты:

№5304 – о внесении изменений в ЗУ о госбюджете-2021 относительно увеличения расходов на правосудие местными, апелляционными судами;

№4236 – о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков;

№5065 – о финансовых услугах и финансовых компаниях;

№5104 – относительно усовершенствования регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;

№3718 – об основах молодежной политики;

№2063 – предложения президента к закону о доступе адвокатов в тюрьмы и СИЗО;

№3985 – о запуске электронного правосудия;

№2164 – о процедуре заочного ареста;

№3935 – о стаже в Службе судебной охраны;

№5246 – закон Владимира Зеленского о "суде в смартфоне";

№5175 – о продолжении пошлины на экспорт лома;

№4212 – по рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в них;

№5202 – об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель.

В пресс-службе партии "Слуга народа" добавили, что на одном из внеочередных заседаний могут рассмотреть назначение Германа Галущенко министром энергетики и угольной промышленности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором рассмотрела вопрос наказаний за ложную информацию в декларациях чиновников, а также о борьбе с рейдерством и временном упрощении таможенного оформления "евроблях".