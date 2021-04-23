Рада может провести 4 внеочередных заседания: появилась повестка дня
На следующей неделе Верховная Рада может собраться на четыре внеочередных заседания.
Как рассказала "РБК-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, внеочередные заседания планируются на вторник и четверг.
"Сегодня начинаем сбор подписей за первое внеочередное заседание – на вторник", – отметила она.
Эту информацию подтвердил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"В плане всю неделю первую половину голосуем сотни правок в закон о земле, а потом... внеочередные заседания. В общем, во вторник и четверг Рада закроется ближе к 21:00", – подчеркнул он.
По словам нардепа, два внеочередные заседания будут по повестке от коалиции.
"Честно, там ничего интересного и интригующего. Законопроекты как законопроекты. Один нюанс, что их там всего ничего – 31 законопроект", – сообщил он.
Железняк добавил, что третье внеочередное – от оппозиции – с постановлением о провале борьбы с коронавирусом, а четвертое – по кадровым вопросам и перестановкам в Кабмине.
В свою очередь депутат от "Слуги народа" Александр Качура опубликовал в Telegram предварительную повестку дня внеочередных заседаний.
В частности, там следующие законопроекты:
№5304 – о внесении изменений в ЗУ о госбюджете-2021 относительно увеличения расходов на правосудие местными, апелляционными судами;
№4236 – о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков;
№5065 – о финансовых услугах и финансовых компаниях;
№5104 – относительно усовершенствования регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;
№3718 – об основах молодежной политики;
№2063 – предложения президента к закону о доступе адвокатов в тюрьмы и СИЗО;
№3985 – о запуске электронного правосудия;
№2164 – о процедуре заочного ареста;
№3935 – о стаже в Службе судебной охраны;
№5246 – закон Владимира Зеленского о "суде в смартфоне";
№5175 – о продолжении пошлины на экспорт лома;
№4212 – по рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в них;
№5202 – об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель.
В пресс-службе партии "Слуга народа" добавили, что на одном из внеочередных заседаний могут рассмотреть назначение Германа Галущенко министром энергетики и угольной промышленности Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором рассмотрела вопрос наказаний за ложную информацию в декларациях чиновников, а также о борьбе с рейдерством и временном упрощении таможенного оформления "евроблях".