"Путину пора понять": Порошенко ответил на предложение о политубежище в России
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеру страны-агрессора Владимиру Путину стоит уже прекратить "заботиться" об украинской политике. В своем государстве мы "разберемся сами".
Таким образом, политик ответил Путину на предложение политического убежища в России, которое президент РФ озвучил 7 февраля во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее сообщение Порошенко опубликовал в своем Facebook.
"Владимиру Владимировичу (советую. – Ред.) наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", – отметил политик.
Путин заявил, что РФ готова предоставить Порошенко "политическое убежище по гуманитарным соображениям". Он подчеркнул, что озвучивал соответствующее предложение, еще когда занимал пост президента, и не отказывается от него сейчас, даже "несмотря на их серьезные разногласия по урегулированию на Донбассе".
"Я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище", – сказал глава Кремля.
Напомним, во время переговоров 7 февраля французский президент Эммануэль Макрон напомнил главе Кремля Владимиру Путину, что Россия нарушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и вторгнувшись на Донбасс. Президент РФ со своей стороны издал фейки о "госперевороте в Украине" и "защите крымчан".
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 февраля состоялась официальная встреча президентов Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина. Несмотря на все разногласия, оба лидера заявили, что Минские соглашения – единственный путь к миру на Донбассе;
Путин признался, что опасается, что Украина станет членом Североатлантического Альянса. Он заявил, что страна может принять решение по возвращению Крыма военным путем.