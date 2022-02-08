"Путину пора понять": Порошенко ответил на предложение о политубежище в России

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеру страны-агрессора Владимиру Путину стоит уже прекратить "заботиться" об украинской политике. В своем государстве мы "разберемся сами".

Таким образом, политик ответил Путину на предложение политического убежища в России, которое президент РФ озвучил 7 февраля во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее сообщение Порошенко опубликовал в своем Facebook.

"Владимиру Владимировичу (советую. – Ред.) наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", – отметил политик.

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Путин заявил, что РФ готова предоставить Порошенко "политическое убежище по гуманитарным соображениям". Он подчеркнул, что озвучивал соответствующее предложение, еще когда занимал пост президента, и не отказывается от него сейчас, даже "несмотря на их серьезные разногласия по урегулированию на Донбассе".

"Я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище", – сказал глава Кремля.

Напомним, во время переговоров 7 февраля французский президент Эммануэль Макрон напомнил главе Кремля Владимиру Путину, что Россия нарушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и вторгнувшись на Донбасс. Президент РФ со своей стороны издал фейки о "госперевороте в Украине" и "защите крымчан".

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