"Путину пора понять": Порошенко ответил на предложение о политубежище в России

Марина Погорилко
Политика
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Порошенко ответил на предложение Путина о политубежище

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеру страны-агрессора Владимиру Путину стоит уже прекратить "заботиться" об украинской политике. В своем государстве мы "разберемся сами".

Таким образом, политик ответил Путину на предложение политического убежища в России, которое президент РФ озвучил 7 февраля во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее сообщение Порошенко опубликовал в своем Facebook.

"Владимиру Владимировичу (советую. – Ред.) наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", – отметил политик.

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Порошенко посоветовал Путину прекратить "заботиться" об украинской политике

Путин заявил, что РФ готова предоставить Порошенко "политическое убежище по гуманитарным соображениям". Он подчеркнул, что озвучивал соответствующее предложение, еще когда занимал пост президента, и не отказывается от него сейчас, даже "несмотря на их серьезные разногласия по урегулированию на Донбассе".

"Я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище", – сказал глава Кремля.

Напомним, во время переговоров 7 февраля французский президент Эммануэль Макрон напомнил главе Кремля Владимиру Путину, что Россия нарушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и вторгнувшись на Донбасс. Президент РФ со своей стороны издал фейки о "госперевороте в Украине" и "защите крымчан".

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