Путина на заседании ПАСЕ назвали крупнейшим диктатором и коррупционером в мире. Видео

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко назвал президента России Владимира Путина крупнейшим диктатором и крупнейшим коррупционером в мире.

Такое заявление он сделал на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 25 января. Видео выступления нардеп от "Европейской Солидарности" опубликовал у себя в Telegram (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Путин – крупнейший диктатор и крупнейший коррупционер в мире. А члені российской делегации в ПАСЕ – его приспешники. Мы все вместе должны показать миру, кто такой на самом деле "российский царь"", – сказал Гончаренко.

Нардеп также напомнил, в дела каких стран Россия вмешивалась за последнее время.

"Давайте посмотрим, что происходило в прошлом году. В Беларуси нарушили абсолютно все права человека, убивали мирных протестующих. И кто помог Лукашенко в этом? Путин! Грузия, как и раньше, имеет территории, оккупированные Россией. Кто виноват в этом? Путин! Украина – более 13 000 человек убиты с начала российской агрессии. Война продолжается. И кто ведет эту войну? Путин. Российская Федерация. В 21 веке Кремль применяет химическое оружие для убийства оппозиционера. А Путин тем временем живет в роскошном дворце стоимостью 1,5 млрд долларов. Еще что-то нужно объяснять?" – подчеркнул Гончаренко.

(Видео – Telegram Алексея Гончаренко)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация в ПАСЕ оспорила полномочия делегации России. Решение набрало 38 голосов "за" при необходимых 30.

Во время общения с журналистами Гончаренко заявил, что членам российской делегации не место в Ассамблее.