Гончаренко в ПАСЕ ответил пропагандистам: место делегации РФ в "комнате грязи дворца Путина"
Членам российской делегации не место в Парламентской ассамблее Совета Европы, они должны находиться в "комнате грязи во дворце Путина".
Об этом во время общения с российскими журналистами заявил народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. Видео он опубликовал на своем Телеграм-канале.
Гончаренко добавил, что главе комитета Госдумы РФ по международным делам Леониду Слуцкому и главе российской делегации в ПАСЕ Петру Толстому не место в Совете Европы.
"Они должны выступать в кальянной на шесте перед Путиным, а не здесь", – сказал политик.
Гончаренко добавил, что сегодня, 25 января, в ПАСЕ будут оспаривать полномочия россиян.
"В коридорах ПАСЕ меня перехватили российские пропагандисты. Поэтому пришлось напомнить об их наглую ложь о ситуации в Украине, об оккупации Крыма и войну на Донбассе. Спросил, почему же при этом они не рассказывают о миллиардном дворце своего "царя", о том, как они травят оппозиционеров и бьют детей на мирных митингах?" – написал нардеп в сети.
Отметим, что ранее украинская делегация в ПАСЕ оспорила полномочия делегации России в Ассамблее.
Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о том, где проживает и как финансирует поместье президент РФ Владимир Путин. Так называемый Дворец Путина, она же Резиденция на мысе Идокопас, построили в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалеку от Геленджика.
Как сообщал OBOZREVATEL, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонило предложение России о проведении дебатов по поводу языкового закона в Украине.