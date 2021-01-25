Украина оспорила полномочия делегации России в ПАСЕ
Украинская делегация в ПАСЕ оспорила полномочия делегации России в Ассамблее.
Как сообщил в Telegram народный депутат, член украинской делегации Алексей Гончаренко, решение набрало 38 голосов "за" при необходимых 30.
"Теперь вопрос пойдет в Мониторинговый комитет и там будет подготовлен доклад, и в процедурный комитет для подготовки мнения", – объяснил он.
После этого доклад и мнение будут вынесены на рассмотрение ПАСЕ для принятия окончательного решения.
Позже Гончаренко сказал, что членам российской делегации не место в ПАСЕ, они должны находиться в "комнате грязи во дворце Путина".
В Facebook делегации Украины в ПАСЕ уточняется, что у профильных комитетов есть 24 часа, чтобы подготовить доклад по этому вопросу, и дальше будет голосование за подтверждение полномочий российской делегации.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже заявил, что если полномочия России в ПАСЕ не подтвердятся в полном объеме, то делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях Ассамблеи.
Напомним, 25 января в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская делегация приняла решение ехать на сессию ПАСЕ, несмотря на пандемию коронавируса.