Украина оспорила полномочия делегации России в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ оспорила полномочия делегации России в Ассамблее.

Как сообщил в Telegram народный депутат, член украинской делегации Алексей Гончаренко, решение набрало 38 голосов "за" при необходимых 30.

"Теперь вопрос пойдет в Мониторинговый комитет и там будет подготовлен доклад, и в процедурный комитет для подготовки мнения", – объяснил он.

После этого доклад и мнение будут вынесены на рассмотрение ПАСЕ для принятия окончательного решения.

Позже Гончаренко сказал, что членам российской делегации не место в ПАСЕ, они должны находиться в "комнате грязи во дворце Путина".

В Facebook делегации Украины в ПАСЕ уточняется, что у профильных комитетов есть 24 часа, чтобы подготовить доклад по этому вопросу, и дальше будет голосование за подтверждение полномочий российской делегации.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже заявил, что если полномочия России в ПАСЕ не подтвердятся в полном объеме, то делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях Ассамблеи.

Напомним, 25 января в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская делегация приняла решение ехать на сессию ПАСЕ, несмотря на пандемию коронавируса.