Путина Минские соглашения больше не сдерживают, он добивается нового раздела мира, – Шлосберг

Для российского президента Владимира Путина Минские соглашения перестали быть ограничивающим фактором. Он хочет возвращения к "Ялте" – то есть, новому разделу мира между влиятельными странами.

Такое заявление 21 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сделал российский политик и правозащитник Лев Шлосберг. По его мнению, об этом свидетельствует внесенный недавно в Госдуму РФ документ о признании формирований "ДНР" и "ЛНР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Шлосберг пояснил, что обращение (касательно "Л/ДНР") было подготовлено уже давно, но подано только сейчас.

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"Если в течении многих лет Россия добивалась реализации Минских соглашений, которые больше выгодны Москве, чем Киеву, то теперь она почти не вспоминает их. Она ведет себя с Евросоюзом и США как страна, которая призывает вернуться в Ялту в 1943 года – (провести) стратегические переговоры с лидерами ведущих стран о геополитическом разделе мира. Для того, чтобы эти переговоры состоялись, используются военные маневры, политические переговоры, громкие заявления", – сказал политик.

Отметим, что в 1943 году в Ялте состоялась конференция с участием лидеров США, СССР и Великобритании, на которых принимались решения о будущем разделе мира между странами-победителями над Третьим рейхом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января стало известно, что депутаты от Коммунистической партии РФ вынесли на рассмотрение Госдумы предложение о признании террористических формирований "ДНР" и "ЛНР" "самостоятельными, суверенными и независимыми государствами".