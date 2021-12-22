Путин заявил, что России 'некуда отступать' в вопросе ситуации в Украине: как отреагировали ЕС и США

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у России нет места для отступления в противостоянии с США. По его словам, РФ будет вынуждена предпринять жесткий ответ, если Запад не откажется от своей "агрессивной линии".

Путин подчеркнул, что ответ России будет иметь военно-технический характер. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщает Reuters.

"То, что США делают в Украине, находится у нас на пороге... И они должны понять, что нам некуда отступать. Неужели они думают, что мы будем просто смотреть?" – сказал Путин.

Впрочем, президент России не разъяснил какой именно ответ предпримет его страна, но формулировка была отражена ранее использовавшейся заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, который предупредил, что Россия может передислоцировать ядерные ракеты средней дальности в Европе в ответ на то, что, по ее мнению, планирует предпринять НАТО.

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В то же время Россия отвергает информацию о том, что она может готовить вторжение в Украину уже в ближайшее время.

После заявления Путина госсекретарь США Энтони Блинкен исключил личную встречу между президентом США Джо Байденом и Путиным. По его мнению, необходимо увидеть, есть ли в первую очередь какой-либо дипломатический прогресс в отношения США и РФ.

Однако главный дипломат Госдепартамента США по вопросам Европы Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по разным каналам - на двусторонней основе, через Совет Россия-НАТО, последний раз заседавший в 2019 году, и в Организации безопасности и сотрудничество в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин считает, что Соединенные Штаты Америки якобы виновны в напряженной ситуации в Европе. Также он заявил, что НАТО несет угрозу России за счет размещения вооружения в европейских странах.

Напомним, в Российской Федерации потребовали срочного ответа от США касательно предложений по "гарантиям безопасности". Москва допускает "положительное развитие" в дальнейших отношениях с Вашингтоном, если там пойдут навстречу. Однако в Кремле прогнозируют, что Белый дом якобы будет затягивать этот процесс.

Ранее в Кремле передали Вашингтону свои предложения относительно разработки так называемых юридических гарантий безопасности, которые касаются расширения НАТО. Россия заявила, что готова начать переговоры по этому вопросу незамедлительно.

В свою очередь в Соединенных Штатах Америки заявили, что переговоры с Российской Федерацией по "гарантиям безопасности" могут проходить лишь в условиях деэскалации ситуации на границе с Украиной. При этом в Белом доме подчеркнули, что во время диалога также должна быть координация с Европейским Союзом.

Впрочем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в начале следующего года намерен созвать Совет Россия-НАТО, чтобы обсудить обострение ситуации на украинско-российской границе.