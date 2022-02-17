'Путин загнал себя еще в одну ловушку': Пионтковский сказал, почему Россия бряцает оружием

Президент России Владимир Путин загнал себя в новую ловушку: санкционируя официальное "признание Л/ДНР", он выйдет из Минских соглашений. А это приведет к концу его планов по получению контроля над всей территорией Украины.

Такое мнение выразил в эфире "24 канала" российский публицист и политолог Андрей Пионтковский. По его словам, свидетельством того, что Путин готов признать террористические организации, являются его слова на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, после встречи с политиком из ФРГ российский президент заговорил о "спасении жителей Донбасса от геноцида". Этим он фактически поддержал обращение Государственной думы о "признании Л/ДНР", считает российский публицист.

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Кроме того политолог обратил внимание на то, что применение силы со стороны Москвы и бряцание оружием является прямым доказательством того, что она – проиграла.

Пионтковский отметил, что главной целью Кремля на протяжении многих лет было введение в легальное поле Украины двух корпусов, возглавляемых российскими генералами. Для Путина было важно, чтобы "Л/ДНР" стали частью украинской силовой структуры и получили возможность легально насаждать пророссийские идеи на Донбассе и по всей Украине, смогли грабить, арестовывать по указанию Москвы, при этом официально представляя Киев.

Однако со временем стало ясно, что украинские власти на такой шаг не пойдут. Тогда же Путин попытался прибегнуть к военному шантажу, втянув в противостояние также и Запад.

"Для Путина были ценны минские соглашения. Он держал в руках инструмент покорения Украины в целом", – резюмировал Пионковский, подчеркнув, что теперь задумке лидера РФ сбыться не суждено.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Государственная дума Российской Федерации поддержала постановление о "признании" "ДНР" и "ЛНР". "За" проголосовал 351 депутат из 368. Далее документ отправят на рассмотрение Путину.